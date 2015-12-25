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البنتاجون: غارات جوية أمريكية مكثفة ضد داعش فى الرمادى

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البنتاجون: غارات جوية أمريكية مكثفة ضد داعش فى الرمادى البنتاجون: غارات جوية أمريكية مكثفة ضد داعش فى الرمادى

>أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة كثفت غاراتها الجوية ضد مواقع تنظيم داعش فى مدينة الرمادى العراقية خلال اليومين الماضيين.

وصرح ستيف وارين المتحدث باسم عمليات العزم الصلب فى العراق بأن الطائرات الأمريكية شنت تسع غارات جوية ضد مواقع تنظيم داعش فى الرمادى أمس الخميس.

وأوضح وارين أن الغارات الجوية جاءت بعد يوم واحد من إسقاط المقاتلات الأمريكية 50 قنبلة حول وفى مدينة الرمادى فى ست ضربات جوية .. مشيرا إلى أن الغارات الجوية الأمريكية التى تم شنها خلال اليومين الماضيين تعد الأكثر كثافةََ وقوة منذ أن بدأت القوات العراقية فى محاصرة مدينة الرمادى أواخر نوفمبر الماضي.

وقال المسئول الأمريكى إن عدد عناصر داعش الباقين فى الرمادى بدأ ينخفض إذ يوجد حاليا بالمدينة ما بين مائة ومائة وخمسين عنصرا حتى أمس الخميس مقابل ما بين 250 و350 عنصرا أوائل الأسبوع الماضى وما يصل إلى ألف قبل أكثر من أسبوعين.

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