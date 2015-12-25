«النقل» تفتح المسار الجنوبي الغربي المتصل بالدائري الثاني بالرياض

افتتحت وزارة النقل فجر أمس المسار المتجه من الشرق إلى الجنوب الغربي المتصل بالدائري الثاني لمدينة الرياض من تقاطع طريق الشيخ جابر مع طريق خريص.

وقد وقف وكيل وزارة النقل للطرق م. هذلول بن حسين الهذلول على الاعمال التي انتهى تنفيذها لهذا المشروع وذلك بعد معاينة المسار الذي انتهى تنفيذه، والتأكد من جاهزيته لحركة المرور بالتنسيق مع مرور مدينة الرياض.

وسيسهل افتتاح هذا المسار الحركة المرورية للقادم من الشرق إلى جنوب مدينة الرياض ومنشآت وزارة الحرس الوطني أو المنطقة الصناعية جنوب العاصمة.

وكان لمتابعة وزير النقل م. عبدالله بن الرحمن المقبل المستمرة الأثر الفعّال في تسريع اعمال المشروع وستقوم الوزارة بفتح الحركة تباعا لكل مسار فور انتهائه وتأمل الوزارة من مستخدمي الطريق اتباع ارشادات السلامة الموجودة بالمشروع لوجود اعمال جار استكمال تنفيذها.