د. الصالح عضواً في الجمعية الأميركية لأطباء الغدد

كتب - علي العطاس

انتخب د. يوسف الصالح الاستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ورئيس قسم الغدد والسكري بمدينة الملك عيدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عضوا في مجلس ادارة الجمعية الامريكية لاطباء الغدد الاكلينيكيين - فرع الخليج، حيث أجريت الانتخابات على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الذي أقيم مؤخرا في مدينة دبي، والذي شارك فيه أكثر من (١٠٠٠) مشارك من كافة دول العالم و بحضور متحدثين عالميين وخليجيين يعتبرون الابرز في تخصصهم. حيث أسفرت الانتخابات عن فوزد. ناصر الجهني من وزارة الصحة بجدة بمنصب الامين العام للجمعية ود. عبدالرؤوف محفوظ من المستشفى التخصصي بالرياض عضوا في مجلس الادارة. من جهة اخرى فاز الدكتور يوسف الصالح بجائزة ابن سينا للتميز في الخدمة نظير جهوده في خدمة مرضى الغدد والسكري على مدى ٢٠ عاما وتأسيسه لعدد من الزمالات في هذا التخصص توجها بانطلاق زمالة السكري في المملكة.