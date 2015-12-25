أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د. الصالح عضواً في الجمعية الأميركية لأطباء الغدد

Google+ Print
د. الصالح عضواً في الجمعية الأميركية لأطباء الغدد د. الصالح عضواً في الجمعية الأميركية لأطباء الغدد
774276639101.jpg

د. يوسف الصالح

كتب - علي العطاس

    انتخب د. يوسف الصالح الاستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ورئيس قسم الغدد والسكري بمدينة الملك عيدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عضوا في مجلس ادارة الجمعية الامريكية لاطباء الغدد الاكلينيكيين - فرع الخليج، حيث أجريت الانتخابات على هامش المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الذي أقيم مؤخرا في مدينة دبي، والذي شارك فيه أكثر من (١٠٠٠) مشارك من كافة دول العالم و بحضور متحدثين عالميين وخليجيين يعتبرون الابرز في تخصصهم. حيث أسفرت الانتخابات عن فوزد. ناصر الجهني من وزارة الصحة بجدة بمنصب الامين العام للجمعية ود. عبدالرؤوف محفوظ من المستشفى التخصصي بالرياض عضوا في مجلس الادارة. من جهة اخرى فاز الدكتور يوسف الصالح بجائزة ابن سينا للتميز في الخدمة نظير جهوده في خدمة مرضى الغدد والسكري على مدى ٢٠ عاما وتأسيسه لعدد من الزمالات في هذا التخصص توجها بانطلاق زمالة السكري في المملكة.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية