أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. محاكمة بديع و104 أخرين لاتهامهم بأحداث عنف فى الإسماعيلية

Google+ Print
غدا.. محاكمة بديع و104 أخرين لاتهامهم بأحداث عنف فى الإسماعيلية غدا.. محاكمة بديع و104 أخرين لاتهامهم بأحداث عنف فى الإسماعيلية
تنظر غدا السبت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمًا أخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ" أحداث الإسماعيلية " لسماع الشهود، ومرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدنى.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين عناصر جماعة الاخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية على خلفية فض اعتصام رابعة والنهضة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى المتهمين إلى محكمة الجنايات، ونسب لهم تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل، وتعريض السلم العام للخطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365