فرع القومى للسكان بالوادى الجديد يدشن حملة عن مخاطر الزواج المبكر أول يناير

قالت عبير متولى مدير عام مكتب المجلس القومى للسكان بالوادى ان فرع المجلس يستعد لعقد عدة ندوات تثقيفية خلال شهر يناير القادم حول ظاهرة الزواج المبكر بمركزى الداخلة والفرافرة والاثار الصحية والدينية والاجتماعية الناتجة عنها وذلك بالتنسيق مع مركز إعلام الداخلة.

وأضافت متولى ان الفرع سيبدأ فى عقد تلك الندوات بقرى مركز الفرافرة خاصة قرى الكفاح والرواد نظرا لزيادة معدلات المواليد وانخفاض معدلات الحماية والإقبال على وسائل تنظيم الأسرة مؤكدة على أنه سيتم تفعيل مركز الاستشارات النفسية التابع للمجلس القومى للسكان فى تنفيذ عدد من الندوات حول الزواج المبكر على مستوى مراكز المحافظة الخمس .

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