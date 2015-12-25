طيران العراق والتحالف ينفذان 100 طلعة جوية ضد داعش فى 24 ساعة

>شن طيران التحالف الدولى 53 طلعة جوية شملت مناطق تلعفر فى نينوى والشرقاط بصلاح الدين والرمادى والفلوجة بالأنبار .. كما نفذ طيران القوة الجوية 7 طلعات وطيران الجيش 40 طلعة على مختلف قواطع العمليات لإسناد القوات البرية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم الخميس - أن غارات التحالف أسفرت عن قتل عشرات الإرهابيين وتدمير 34 موقعا قتاليا وأربع سيارات إحداهن مفخخة ، وأسلحة ثقيلة ومخابئ لعناصر داعش وموقع قناص و24 صاروخا و3 مواقع اتصالات ومركز تجمع لداعش وأربع قاذفات للصواريخ والهاون.

وأشارت إلى أن قوة من الشرطة الاتحادية دمرت مقرين لداعش بواسطة صواريخ "اس بى جي9" فى منطقة حصيبة شرقى الرمادى ، كما نفذت قوة من الفوج الثانى باللواء الثانى لقوات الرد السريع فى حصيبة عملية أسفرت عن تدمير موقع لداعش ومقتل أحد عناصر التنظيم.

وأضافت أن كتيبة صواريخ فرقة الرد السريع فى منطقة حصيبة الشرقية ، قصفت مواقع لداعش مما أسفر عن تدميرها وقتل 5 إرهابيين.