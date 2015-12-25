تجديد حبس عاطلين 15 يوما لاتجارهما بالحشيش فى منشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بمنطقة منشأة ناصر.

أمرت نيابة منشأة ناصر، برئاسة المستشار أحمد سمهان فى وقت سابق ، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش.

تمكن الملازم أول أحمد رائد كمال، من ضبط محمد.ج، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام، ومحمد.إ، عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جرامًا.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير عن ذلك المحضرين رقم 4988 و4982 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بما سبق.