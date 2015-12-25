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"مستقبل وطن": قيادات "دعم مصر" تجتمع الأسبوع المقبل لحسم ترشيحات اللجان

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"مستقبل وطن": قيادات "دعم مصر" تجتمع الأسبوع المقبل لحسم ترشيحات اللجان "مستقبل وطن": قيادات "دعم مصر" تجتمع الأسبوع المقبل لحسم ترشيحات اللجان
كشف النائب محمود سعد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن اجتماع مرتقب لقيادات ائتلاف "دعم " أول الأسبوع المقبل لحسم النقاط الخلافية التى لم يتم التطرق إليها خلال المشاورات التى شهدها الائتلاف مع قيادات الأحزاب والمستقلين فى الفترة الماضية.

ورجح النائب عن حزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يتم حسم ترشيحات الائتلاف للجان البرلمانية خلال هذا الاجتماع المزمع عقده يوم السبت أو الاحد المقبل، وذلك بعد عرض المسودة النهائية للائحة ائتلاف دعم مصر فى صورتها الأخيرة عقب تعديلها.

وأكد محمود سعد، أن حزبه كان معترضًا على عدم تمثيل الأحزاب داخل المكتب السياسى للائتلاف على حسب الوزن النسبى، ولكن "مستقبل وطن" فضل إعلاء المصلحة العامة على مصالحه الضيقة، ولم يرغب فى خلق مشكلة بسبب هذه المادة.

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مصر 365

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