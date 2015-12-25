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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالدقى

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالدقى حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالدقى
أمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة بحبس "عمر.م" صاحب مكتبة و "أحمد.م" عامل و "بيتر.ف" عامل، لاتهامهم بتكوين عصابة لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم الدقى، يفيد ضبط كل من "عمر.م" ، و"أحمد.م" ، و"بيتر.ف" عامل ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (33) حادث سرقة، عبارة عن مشغولات ذهبية وأجهزة ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأرشد المتهمون عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم، وهم كل من "أنطونيوس.س" صاحب محل مصوغات ذهبية، و"أشرف.أ" صاحب محل للمصوغات الذهبية، و"مكرم.ا" شريك بذات المحل، و"مجدى.م" صاحب محل مصوغات ذهبية.

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مصر 365

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