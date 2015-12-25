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وزير النقل: تلقينا عرض كندى لتنفيذ قطار مونوريل "أكتوبر/الورق"

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وزير النقل: تلقينا عرض كندى لتنفيذ قطار مونوريل "أكتوبر/الورق" وزير النقل: تلقينا عرض كندى لتنفيذ قطار مونوريل "أكتوبر/الورق"
قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أن الوزارة تلقت عرض كندى لتمويل وتنفيذ قطار مونوريل، الذى تعتزم الوزارة تشغيله بين 6 أكتوبر والوراق، وأن الوزارة تدرس هذا العرض، لافتا إلى أن سعر تذكرته ستكون 11 جنيه، بينها 6 جنيه تمثل تكلفة التشغيل، و5 جنيه لتحصيل قيمة تنفيذ المشروع.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا المشروع سوف يربط محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، ويبلغ طوله حوالى 35 كم، ويضم 10 محطات، وستبلغ طاقته اليومية نحو 270 ألف راكب، ومدة رحلة القطار ستكون حوالى 38 دقيقة.

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