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"مستقبل وطن ": نستهدف زيادة أعضاء الحزب لمليون شخص

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"مستقبل وطن ": نستهدف زيادة أعضاء الحزب لمليون شخص "مستقبل وطن ": نستهدف زيادة أعضاء الحزب لمليون شخص
قال محمد عبد السلام عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن، إن حزبه يستهدف خلال الفترة المقبلة لزيادة أعضائه ليصلوا إلى مليون عضو من خلال تنشيط القواعد الشبابية فى المحافظات وعمل وحدات للحزب فى المحافظات النائية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القاعدة الأسياسية التى يسير عليها مستقبل وطن هى الشباب، ومن ثم هناك مساعٍ كبيرة لزيادة عدد الأعضاء، وبالفعل بعد الانتخابات البرلمانية والنتائج القوية التى حققها الحزب فإن هناك إقبال كبير على الانضمام للحزب.

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