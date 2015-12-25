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29 ديسمبر.. نظر تجديد حبس الحقوقى هشام جعفر لاتهامه بتلقى رشوة دولية

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29 ديسمبر.. نظر تجديد حبس الحقوقى هشام جعفر لاتهامه بتلقى رشوة دولية 29 ديسمبر.. نظر تجديد حبس الحقوقى هشام جعفر لاتهامه بتلقى رشوة دولية
حددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام المستشار تامر الفرجانى، جلسة 29 ديسمبر المقبل لنظر تجديد حبس الصحفى ومدير مؤسسة "مدى الإعلامية" هشام جعفر على ذمة التحقيق فى بالقضية رقم 720 لسنة 2015 واتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقى رشوة دولية.

كانت النيابة جددت حبس جعفر يوم 16 ديسمبر الماضى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات،

يشار إلى أن قوات الأمن اقتحمت مقر مؤسسة مدى الإعلامية فى 21 أكتوبر الماضى، وشمعته بالشمع الأحمر وألقت القبض على جعفر، وتم إطلاق حملة "الحرية للجدعان" حملة للتضامن مع جعفر، بعد استمرار حبسه منذ 21 أكتوبر الماضى.
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