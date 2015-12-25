الجمعة 8 يناير.. اطلاق كتاب "ثورة محظورة النشر" بمكتبة كتابك بالإسكندرية

يقام يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2016 حفل إنطلاقة كتاب "ثورة محظورة النشر "، وذلك بمكتبة كتابك بوك كافيه بمنطقة الابراهيمية.

يصدر الكتاب عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع للكاتب محمد عبد الغفار وهو أول إصداراته .

>يحتوي الكتاب على تويثق (ميداني) للفترة مابين (24 يناير وحتى 11 فبراير2011) وهو يعتبر أول توثيق ميداني لثورة يناير بقلم أحد شبابها.

وسيتضمن الحفل عدة فقرات ثم اعلان بدء طرح الكتاب بالمكتبة ثم بجميع المكتبات على مستوى الجمهورية.