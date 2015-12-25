أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجمعة 8 يناير.. اطلاق كتاب "ثورة محظورة النشر" بمكتبة كتابك بالإسكندرية

Google+ Print
الجمعة 8 يناير.. اطلاق كتاب "ثورة محظورة النشر" بمكتبة كتابك بالإسكندرية الجمعة 8 يناير.. اطلاق كتاب "ثورة محظورة النشر" بمكتبة كتابك بالإسكندرية
يقام يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2016 حفل إنطلاقة كتاب "ثورة محظورة النشر "، وذلك بمكتبة كتابك بوك كافيه بمنطقة الابراهيمية.

يصدر الكتاب عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع للكاتب محمد عبد الغفار وهو أول إصداراته .
>يحتوي الكتاب على تويثق (ميداني) للفترة مابين (24 يناير وحتى 11 فبراير2011) وهو يعتبر أول توثيق ميداني لثورة يناير بقلم أحد شبابها.

وسيتضمن الحفل عدة فقرات ثم اعلان بدء طرح الكتاب بالمكتبة ثم بجميع المكتبات على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365