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"مرور القاهرة"يضبط 9036 مخالفة "توك توك"فى 2015 تطبيقا لحظر سيرها بالطرق

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"مرور القاهرة"يضبط 9036 مخالفة "توك توك"فى 2015 تطبيقا لحظر سيرها بالطرق "مرور القاهرة"يضبط 9036 مخالفة "توك توك"فى 2015 تطبيقا لحظر سيرها بالطرق
تكثف الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى جهودها فى مطاردتها لقائدى مركبة الـ"توك توك" تطبيقا لقرار محافظة القاهرة بمنع سيرها لما تسببه ما زحامات وحوادث رمورية، وذلك بالتنسيق بين المرور والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية للتحفظ على أى مركبة مخالفة يجرى ضبطها وحجزها لمدة شهر، ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500 جنيه.

وحررت إدارة المرور 9036 مخالفة مرورية للعديد من مركبات الـ"توك توك" منذ بداية يناير وحتى أمس الأربعاء، وذلك خلال حملات أمنية مكبرة شنتها الإدارة على كافة المحاور والطرق الرئيسية لضبط الخارجين على القانون والسيارات المخالفة.

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مصر 365