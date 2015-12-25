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بالصور: صناع فيلم "خانة إليك" يحتفلون وأبطاله يفقدون الذاكرة

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الخميس 24-12-2015 23:01

احتفل صناع فيلم"خانة إليك" بعرضه الخاص في سينما "بورتو كايرو مول" في حي التجمع الخامس في القاهرة بحضور عدد من الصحافيين والقنوات الفضائية.

ومن أبطال الفيلم حضر كل من الفنانين محمد فراج وأمينة خليل وعمر السعيد ونبيل عيسى ورامز أمير والمخرج أمير رمسيس والمنتج سامح العجمي، كما حضر لتهنئه أبطال العمل الفنانين أحمد الفيشاوي وبشرى وايمي واحمد بجه واحمد كرارة .

الفيلم يعتمد على جريمة التشويق من خلال خمس أشخاص هم أبطال الفيلم، يفقدون الذاكرة ويجدون أنفسهم فجأة في مكان غريب فتتحول الأحداث إلى لغز.

العمل يقوم على البطولة الشبابية رشحهم للعمل جميعا المخرج أمير رمسيس الذي جاء ترشيحه لهم بعد مشاهدتهم في أعمال تليفزيونية وسينمائية لفتت نظره.

يذكر أن الفنانتين مي كساب وبشرى سجلتا قبل يومين الأغنية الدعائية للفيلم وهي "تصدق بمين".

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