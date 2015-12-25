نانسي عجرم تهنىء "حبها" بعيد ميلاده

هنأت الفنانة نانسي عجرم زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بنشر صورة رومانسية لهما، وعلقت تحتها "أدعو الله بأن تظل دائما ملهمي وحارسي طالما حييت. أشكرك لكوني معك، وأشكرك لأنك "فاديّ أنا". أتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا حبي، وأن تتكرر الكثير من الأيام المماثلة لهذا اليوم".

يشار إلى أن نانسي عجرم تزوجت من فادي الهاشم قبل 7 سنوات، وأنجبت منه طفلتين، وهي تتمنى إنجاب المزيد، كما تعتبر من الفنانات القلائل اللواتي يجدن التوازن بين حياتهن الخاصة والفنية، وتحقيق النجاح في كليهما.

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