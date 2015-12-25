تركي بن خالد يحصل على دكتوراه في العلاقات السعودية الإيرانية

حصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور تركي بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز على درجة الدكتوراه من جامعة كينجز كولج لندن (king'sCollege London) في دراسات الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط (Middle East and Mediterranean Studies).

وجاء موضوع البحث عن تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ عام ١٩٢٩م - ٢٠١٤م.

وقد تطرق البحث إلى العلاقات بين البلدين منذ توقيع اتفاقية الصداقة بين البلدين في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز عام ١٩٢٩م والأحداث التي مرت بها المنطقة منذ ذلك التاريخ ومدى تأثيرها على هاتين القوتين الإقليميتين.

وقدمت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في لندن للأمير تركي بن خالد التهاني والتبريكات بحصول سموه على هذه الدرجة العلمية.