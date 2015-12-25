مشعل بن عبدالله يثمن جهود هيئة التحقيق في إنجاز المعاملات

التقى صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة أمس الأول، مساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية عبدالعزيز الخيال، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة زيارته للمنطقة، يرافقه مدير فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة أحمد الوردي.

ونقل الخيال خلال اللقاء تحيات الرئيس العام لهيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله، كما حمله سموه تحياته لمعاليه، مرحبا بمساعد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للتطوير والتقنية.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات العلاقة بمهام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، حيث ثمن سموه الجهود التي يقوم بها الفرع من خلال إنجاز المعاملات الدائرة بين الفرع والجهات الأخرى.

من جانبه أعرب الخيال عن شكره لسمو أمير الحدود الشمالية على ما يلقاه الفرع والمنتسبون إليه من رعاية واهتمام، مما كان لهما الفضل بعد الله بتذليل ما قد يعترض مهام وواجبات الفرع.

حضر اللقاء مدير عام المراسم بالإمارة صالح بن حمود القاران.