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ترقية البلالي إلى مقدم

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ترقية البلالي إلى مقدم ترقية البلالي إلى مقدم
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بندر البلالي

    صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد بندر بن عبدالله البلالي مدير شعبة المؤتمرات والاجتماعات في المديرية العامة للجوارات الى رتبة مقدم.. خالص تهانينا وتبريكاتنا للمقدم البلالي، مع صادق دعواتنا له بمزيد من الرتب العليا.

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