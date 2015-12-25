ترقية البلالي إلى مقدم

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد بندر بن عبدالله البلالي مدير شعبة المؤتمرات والاجتماعات في المديرية العامة للجوارات الى رتبة مقدم.. خالص تهانينا وتبريكاتنا للمقدم البلالي، مع صادق دعواتنا له بمزيد من الرتب العليا.