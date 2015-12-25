أمير عسير يطلع على آلية عمل مشروع برنامج واحات الملك سلمان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح امس بمكتبه بالإمارة فريق عمل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يتقدمهم د. محمد بن سليمان خورشيد المشرف العام على برنامج واحات الملك سلمان الكبرى للتقنية ود. يوسف بن صالح حافظ رئيس مركز التميز لأبحاث الحياة الفطرية والقبطان بحري فيصل العاصمي الرئيس التنفيذي لشركة المركز السعودي البحري ونائبه م.علي السريعي.

وأطلع أمير المنطقة على آلية عمل مشروع برنامج واحات الملك سلمان الكبرى للتقنية.

وأوضح د."خورشيد" بأن واحة الملك سلمان سيتم إنشاؤها في منطقة عسير ضمن مشروع الاقتصاد البحري بالمنطقة على ساحل البحر الأحمر.

وثمن سمو أمير عسير هذه المبادرة النوعية والتي من شأنها الرقي بالقطاع السياحي والاقتصادي، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في المنطقة.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي.

من جهة اخرى أستقبل أمير منطقة عسير صباح امس بمكتبه بالإمارة رئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له.

وقدم د. "آل فهيد" تقريراً عن أعمال المنظمة والذي احتوى على ملحق خاص لمدينة أبها وذلك بعد حصولها على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2017 إضافة إلى الإحصائيات والخطط والإستراتيجية وما وصلت عليه اللجنة لتفعيل القطاع السياحي بالمنطقة.

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بما تبذله المنظمة من عمل في القطاع السياحي بمتابعة وقيادة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد.