أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير عسير يطلع على آلية عمل مشروع برنامج واحات الملك سلمان

Google+ Print
أمير عسير يطلع على آلية عمل مشروع برنامج واحات الملك سلمان أمير عسير يطلع على آلية عمل مشروع برنامج واحات الملك سلمان

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح امس بمكتبه بالإمارة فريق عمل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يتقدمهم د. محمد بن سليمان خورشيد المشرف العام على برنامج واحات الملك سلمان الكبرى للتقنية ود. يوسف بن صالح حافظ رئيس مركز التميز لأبحاث الحياة الفطرية والقبطان بحري فيصل العاصمي الرئيس التنفيذي لشركة المركز السعودي البحري ونائبه م.علي السريعي.

وأطلع أمير المنطقة على آلية عمل مشروع برنامج واحات الملك سلمان الكبرى للتقنية.

وأوضح د."خورشيد" بأن واحة الملك سلمان سيتم إنشاؤها في منطقة عسير ضمن مشروع الاقتصاد البحري بالمنطقة على ساحل البحر الأحمر.

وثمن سمو أمير عسير هذه المبادرة النوعية والتي من شأنها الرقي بالقطاع السياحي والاقتصادي، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في المنطقة.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي.

من جهة اخرى أستقبل أمير منطقة عسير صباح امس بمكتبه بالإمارة رئيس المنظمة العربية للسياحة د. بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له.

وقدم د. "آل فهيد" تقريراً عن أعمال المنظمة والذي احتوى على ملحق خاص لمدينة أبها وذلك بعد حصولها على لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2017 إضافة إلى الإحصائيات والخطط والإستراتيجية وما وصلت عليه اللجنة لتفعيل القطاع السياحي بالمنطقة.

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بما تبذله المنظمة من عمل في القطاع السياحي بمتابعة وقيادة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنظمة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والسداد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية