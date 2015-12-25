الهفوف: ضبط معمل يوزع الدجاج المستورد بصفته محلياً

ضبطت فرق المتابعة الصحية ببلدية الهفوف التابعة لأمانة الاحساء معملاً في إحدى المزارع بطريق الهفوف العقير تقوم عليه عمالة من جنسيات عربية تعمد إلى تسييح الدجاج المستورد "بكمية تصل الى 360 كيلوجراما" ومن ثم تغليفه على انه منتج محلي مُبرّد بشعارات وأسماء شركات مختلفة وتزوير تاريخ الإنتاج.

وأوضح رئيس بلدية الهفوف د. قاسم الهزوم أن بيئة عمل المعمل تفتقد للاشتراطات الصحية في بيئة تكثر فيها الحشرات وعاملون يعملون بدون شهادات صحية وسوء النظافة الشخصية والعامة.

وأكد د.الهزوم أنه تم التحفظ على كميات الدجاج المُصادرة والأدوات المستخدمة غير الصحية وإغلاق المعمل بالكامل والتعامل مع ذلك حسب اللوائح والأنظمة.

وحذر الهزوم من أن عملية تسييح الدجاج المجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات وبالتالي فإن ذلك يؤدي الى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، كما أنه يُعد من الغش التجاري.