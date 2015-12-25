لأول مرة منذ 3 سنوات..وصول فوج سياحى من اليونان وألمانيا لميناء بور توفيق

يستقبل صباح اليوم الجمعة ميناء بور توفيق بالسويس، أول مركب سياحى قادمة من ألمانيا وعلى متنها 150 سائح يحملون الجنسية اليونانية والألمانية، فى أول رحلة سياحية إلى ميناء بور توفيق منذ أكثر من 3 أعوام لتوقف حركة الملاحة والركاب بميناء بور توفيق.

ومن المنتظر أن يكون فى استقبال المركب السياحي، اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وعدد القيادات الأمنية والتنفيذية.

ويتوجه الفوج السياحى فور وصوله إلى ميناء السويس، ثم القاهرة والجيزة فى جولة سياحية لمدة يوم واحد ثم يعود الفوج إلي ميناء بور توفيق ليستكمل رحلته السياحية.

>