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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، الكنائس الموجودة بدائرة قسمى أول وثان طنطا، ووجه بضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتركيب كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وتفتيش المارة فى محيط الكنائس، وقدم مدير الأمن والقيادات الأمنية التهنئــة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيـــد.

ورافق مدير أمن الغربية، خلال جولته، كل من اللواء محمد جابر مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، والعميد طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والعميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور.

منح مدير أمن الغربية، خلال الجولة، المساعد سرى مصطفى البطان مصطفى من قوة قسم أول طنطا مكافأة مالية لانتظامه بالخدمة، وقيامه بتفتيش المترددين على الحرم الأمن للكنيســة، ومجازاة فرد آخر وذلك لإهماله بالخدمة.

كما وجه مدير الأمن الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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