أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 591 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

Google+ Print
ضبط 591 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى ضبط 591 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 591 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 103 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 276 مخالفة مرورية بالقاهرة، 33 مخالفة مرورية بالجيزة، 179 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365