ضبط 591 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 591 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 103 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 276 مخالفة مرورية بالقاهرة، 33 مخالفة مرورية بالجيزة، 179 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.