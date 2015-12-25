الأربعاء.. "شهرزاد" فى جلسة القراءة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، جلستها الشهرية للقراءة المسرحية باللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2015 فى تمام الساعة الخامسة مساءً بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسى، قاعة شراع الدور الثالث؛ حيث سيقرأ المشاركون مسرحية «شهرزاد» للكاتب توفيق الحكيم، بعد إسناد كل شخصية من شخصيات المسرحية إلى أحد المشاركين.

تعد مسرحية «شهرزاد» من أهم الأعمال المسرحية للكاتب توفيق الحكيم وأشهرها، وتتميز بعمقها الفكرى وتجولها فى مكنونات النفس البشرية، وبحثها بين مضامين الأفعال والأحكام التى يقدمها الإنسان.