محافظ كفر الشيخ يُطلق حملة تبرع لإنشاء حضان مركزى للأطفال حديثى الولادة

أطلق الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة تبرعات لإنشاء حضان مركزى للأطفال حديثى الولادة بمدينة كفر الشيخ يحمل اسم "أطفالنا أمانة" على مساحة 650 مترًا مربعًا، وبتكلفة 15 مليون جنيه بشكل مبدئى، وبعدد 70 سريرًا كمرحلة أولى وسيستغرق إنشاؤها عام واحد فقط بمجرد جمع تكلفته المالية، جاء ذلك استجابة لاقتراح أحد مواطنى المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حضانات المستشفيات الحكومية، لا تستوعب قوائم الأطفال التى تتردد بشكل يومى، ولكن كان يوجد أمامى دائما عائقان، الأول، ضعف الإمكانات المتاحة، والثانى، قلة عدد الحضانات الحكومية ما أعطى الفرصة لاستغلال البعض ذلك، وإنشاء حضانات خاصة بأسعار باهظة دون أن يهتموا حتى بتوفير كوادر طبية بتلك الحضانات تجيد التعامل مع هؤلاء الأطفال الأبرياء.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم استغلال فترة إنشاء الحضان فى تدريب العاملين به تدريب عالٍ، سواء كانوا أطباء أو تمريض أو عمالة تحت إشراف أحد المستشفيات الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الحضان سيكون بأجر رمزى ومجانًا للحالات غير القادرة، وسيكون رئيس مجلس أمناء حضان "أطفالنا أمانة" الدكتور نجيب النجار، بالتنسيق مع الشئون القانونية، والشئون المالية بالمحافظة، والتبرع سيكون على حساب المحافظة رقم 11000513156 بالبنك الأهلى وإرسال الإيداع إلى المحافظة.