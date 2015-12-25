32 رجل أعمال يتنافسون على 15 مقعد فى انتخابات جمعية مستثمرى العاشر

تشهد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، استعدادات لانتخابات مجلس إدارة الجمعية لدورتها الجديدة، والتى يتنافس فيها 32 رجل أعمال بعد انسحاب 4 منهم.

و ضمت القائمة الأولى تحت شعار " الانجازات والمستقبل "، 13 رجل أعمال من أعضاء ورؤساء الجمعية فى الدورات السابقة، بينما شملت القائمة الثانية والتى أطلقت على نفسها قائمة "التغيير مستقبل العاشر"11 رجل أعمال أخرين.

فيما تضم قائمة رجال الأعمال المتقدمين للترشح 32 شخصية، هم " "محرم هلال ، سيد البرهمتوشى، محمد عبد العال، محى حافظ، أيمن رضا، عتريس محمد ، حسن الفندى، هدى يسى، عادل الشنوانى، محمود سلطان، حسن علام، ياسر عبد العاطي، صبحى نصر ،مجدى عتمان ، محمد حسن، ، حسام فريد، طلعت غبور، عمرو الفندى، محمد السويدى، محمد نور الدين ، إسلام عبد الهادى، سالى فاروق، أحمد حافظ، عادل غانم، وليد هلال، ، عمرو محى، مصطفى عبد الرحمن، سمير عارف ،" فيما انسحب من خوض الانتخابات كل من "احمد الخطيب، مدحت خلف، إبراهيم القاضى، محمد الزاهد ".

وتوجد قائمتين متحدين ، الأولى وهى قائمة الانجازات والمستقبل، وتضم 13 عضو هم " محرم هلال ، سيد البرهمتوشى، محمد عبد العال، محى حافظ، أيمن رضا، حسن الفندى، هدى يسى، عادل الشنوانى، محمود سلطان، حسن علام، ياسر عبد العاطي، صبحى نصر ،مجدى عتمان ".

فيما ضمت قائمة التغيير مستقبل العاشر كل من "عادل محمد غانم ، محمد السويدى ، محمد نور الدين ، عمرو قنديل ، سمير عارف ، عمرو الفندى ، اسلام عبد الهادى ، طلعت غبور، سالى فاروق ، محمد مجد المنزلاوى، حسام فريد" ، بينما ارتضى 8 اعضاء باقين الوقوف على الحياد دون الانضمام لأي من القائمتين.

وبدأت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تستعد للانتخابات بجمع التوكيلات لمن ينوب عن رجال الأعمال خلال التصويت وهو ما رفضته القائمة الثانية الخاصة بمجموعة التغيير من أجل المستقبل ، مطالبين رجال الأعمال بالحضور بأنفسهم واختيار من يمثلهم فى مجلس الإدارة الجديد وعضوية الجمعية .

وتتصاعد المنافسة بين القائمتين ، حيث سعت كل مجموعة إلى تقديم رؤية للنهوض بالمدينة والتصدى لحلول مشاكل المستثمرين.

وأعلنت قائمة الإنجازات، إقامة معرض صناع العاشر من رمضان على مساحة 10 ألاف متر ، وسيتم افتتاحه بداية العام ، كما تم إنشاء مجاورة سكنية على مساحة 25 فدان للعاملين ، تجنبا لإرهاق العاملين ، وتخفيض تكاليف النقل، كما تم الحصول على 15 فدان لإقامة المركز العلمى التكنولوجى.

بينما قامت مجموعة التغيير من أجل مستقبل العاشر، بعمل رؤية لها حول أهمية حصر المصانع المغلقة والمتعثرة ، وبحث أسباب الإغلاق أو التعثر وعمل اجتماعات مع الحكومة والبنك المركزى ، لحل مشاكل الشركات وإعادتها لسوق العمل ، وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج .

وشددت مجموعة التغيير، على أهمية توفير الأراضى الصناعية الجديدة وتغيير لائحة توزيع الأراضى ، بحيث تكون التوسعات للمصانع فى المدينة الحق فى تخصيص أراضى بدون اللجوء إلى القرعة التى نجم عنها تدخل السماسرة وارتفاع قيمة الاراضى وجعلت من سماسرة مستثمرين وأعضاء فى جمعية المستثمرين.

يذكر أنه ستتم الانتخابات بين 32 عضو، لاختيار 15 عضو جديد لخوض الانتخابات لمجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، واختيار أعضاء جدد للمجلس المقبل على مدار الستة سنوات المقبلة واعتماد الميزانية السنوية لعام 2014-2015 يوم 29 ديسمبر المقبل .