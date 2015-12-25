أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التليجراف: الجنيه الورقى المصرى الأفضل تصميما على مستوى العملات العالمية

Google+ Print
التليجراف: الجنيه الورقى المصرى الأفضل تصميما على مستوى العملات العالمية التليجراف: الجنيه الورقى المصرى الأفضل تصميما على مستوى العملات العالمية
اختارت صحيفة التليجراف البريطانية، الجنيه الورقى المصرى كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم، من ناحية الشكل، حيث ذكرت الصحيفة أن جميع الأوراق النقدية المصرية هى ثنائية اللغة، مع النص العربى والأرقام العربية الشرقية على جانب واحد.

وتصدر الجنيه الورقى قائمة أفضل تصميم للعملات على مستوى الكرة الأرضية، فيما حلت ورقة 100 درهم الإماراتى فى المرتبة الثانية، بينما حلت العملة الورقية فئة 5 روبية باكستانى فى المرتبة الثالثة.
>وجاءت باقى القائمة كالتالى:

4 - الورقة النقدية فئة 5 "رنجنت" ماليزى.
>5 - الورقة النقدية فئة 20 "راند" الجنوب أفريقية.
>6 - الورقة النقدية فئة 1000 "بولينيزيا" الفرنسية.
>7 – الورقة النقدية فئة 500 "باهت" التايلاندية.
>8 – الورقة النقدية فئة 10 دولار السورنيمية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365