التليجراف: الجنيه الورقى المصرى الأفضل تصميما على مستوى العملات العالمية

اختارت صحيفة التليجراف البريطانية، الجنيه الورقى المصرى كأفضل تصميم للعملة على مستوى العالم، من ناحية الشكل، حيث ذكرت الصحيفة أن جميع الأوراق النقدية المصرية هى ثنائية اللغة، مع النص العربى والأرقام العربية الشرقية على جانب واحد.

وتصدر الجنيه الورقى قائمة أفضل تصميم للعملات على مستوى الكرة الأرضية، فيما حلت ورقة 100 درهم الإماراتى فى المرتبة الثانية، بينما حلت العملة الورقية فئة 5 روبية باكستانى فى المرتبة الثالثة.

>وجاءت باقى القائمة كالتالى:

4 - الورقة النقدية فئة 5 "رنجنت" ماليزى.

>5 - الورقة النقدية فئة 20 "راند" الجنوب أفريقية.

>6 - الورقة النقدية فئة 1000 "بولينيزيا" الفرنسية.

>7 – الورقة النقدية فئة 500 "باهت" التايلاندية.

>8 – الورقة النقدية فئة 10 دولار السورنيمية.



>