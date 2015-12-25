روني: الكل يتحدث عن أمور لا يعرفها.. نحن نقاتل من أجل فان جال

(إفي): دافع قائد مانشستر يونايتد وين روني عن مدربه الهولندي لويس فان جال في ظل أنباء عن رحيله عن الفريق، مبديا دعم "الشياطين الحمر" لمدربهم بهدف تحقيق نتائج تخرج بالفريق من الوضع الراهن.

وقال روني، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "نقاتل من أجل المدرب، وسنحاول تحقيق النتائج تخرج بالفريق من الوضع الراهن".

وأشار المهاجم "يتحدث الكثيرون عن أمور لا يعرفونها. يعتقدون أنهم يعرفون ما يحدث، والحقيقة أن الأشخاص الذين يكتبون كل هذه الأمور ليس لديهم أدنى فكرة".

وترددت في الأيام الماضية أنباء عن قرب اقالة فان جال من تدريب "الشياطين الحمر" الذي لم يعرف طعم الانتصار في المواجهات الأربع الأخيرة التي خاضها، ومني بهزيمتين في لقائيه الماضيين فضلا عن خروجه من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

ومن المقرر أن يواجه يونايتد، الذي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه يبتعد بفارق تسع نقاط عن الصدارة، ستوك سيتي السبت، قبل أن يواجه تشيلسي.

وأضاف اللاعب "النتائج الأخيرة لم تكن كما كنا نتوقع. نشعر بالاحباط. يصعب تقبل الوضع الراهن، ولكن يجب أن نتحلى بالقوة والاتحاد لتحقيق النتائج المرجوة".

وأقر روني بأن ثقة الفريق قد تراجعت، مشيرا "النتائج لم تكن جيدة خسرنا في الجولات الأخيرة هذا طبيعي. نحتاج استعادة الثقة جدول المنافسات التي نخوضها صعب يجب علينا استعادة أفضل مستوياتنا".

وشدد على حاجة الفريق للعودة إلى درب الانتصارات، موضحا "ينبغي علينا الفوز بالمباريات بإمكاننا أن نفعل هذا على نحو أفضل".

وأضاف "عادة نجتمع نحن اللاعبين القدامى نتحدث مع المدرب، ونحن قلقون ونسعى للعمل معا لتحسين الوضع نبحث عن حلول".

وأبرز تأثير الانتقادات الدائمة على اللاعبين بعد المباريات، مشيرا "من الصعب تقبلها فنحن لسنا معتادين عليها، ويصعب التعامل معها كذلك لدينا أسر، وهذه الانتقادات تؤثر عليهم كذلك".

وأردف "لا أواجه مشكلة مع الانتقادات إنها جزء من كرة القدم ومن لاعب كرة القدم، ولكن أسرنا ليست معتادة على ذلك".

وأقر "يمكن أن يتحسن أدائي أنا أدرك ذلك، وأعمل على تقديم أفضل ما لدي للخروج من هذا الوضع".