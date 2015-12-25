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الرئيس الفلسطينى: الشعب يعيش تحديات كبيرة وسيظل صامدا حتى يحقق دولته المستقلة

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الرئيس الفلسطينى: الشعب يعيش تحديات كبيرة وسيظل صامدا حتى يحقق دولته المستقلة الرئيس الفلسطينى: الشعب يعيش تحديات كبيرة وسيظل صامدا حتى يحقق دولته المستقلة

>أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن أن الشعب الفلسطينى يعيش هذه الأيام تحديات كبيرة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التى يمر بمثل هذه التحديات.

وأكد الرئيس عباس فى كلمة له خلال احتفال أقامته بلدية بيت لحم بمناسبة عيد الميلاد أن الشعب الفلسطينى سيستمر صامدا صابرا حتى يحقق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب الرئيس عباس عن امنيته بأن يكون العام المقبل عام خير وأمن وسلام لشعب الفلسطيني.وقال إن يكون "عاما تتحقق فيه إقامة دولتنا الفلسطينية واستعادة حقوق شعبنا المشروعة".

كما هنأ الرئيس عباس أبناء الشعب الفلسطينى وشعوب العالم كافة بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ أبناء الشعب الفلسطينى والمسلمين حول العالم بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى يدين الارهاب ومن يقف معه.

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