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تعرف على أهم الأطعمة المفيدة لعلاج فقر الدم والأنيميا

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تعرف على أهم الأطعمة المفيدة لعلاج فقر الدم والأنيميا تعرف على أهم الأطعمة المفيدة لعلاج فقر الدم والأنيميا
فقر الدم يصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل التغذية الخاطئة والأعتماد على اتباع أساليب غذائية غير صحية .

فقر الدم "الأنيميا "


>يقول دكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن فقر الدم يحدث نتيجة نقص مستوى الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعى بالدم، مما يتسبب فى تعرض الشخص لبعض المشاكل الصحية.

أعراض فقر الدم "الأنيميا"


>استكمل د. الخطيب قائلا: تساهم الإصابة بمرض فقر الدم فى ظهور بعض الأعراض، فعلى سبيل المثال يشكو المريض من ضعف القدرة على التركيز ويعانى من شعور دائم بالإجهاد المستمر والصداع بصفة متكررة .

أطعمة مفيدة لمرضى فقر الدم "الأنيميا"


>تابع د. الخطيب قائلا: " يحتاج المرضى الذين يعانون من مرض فقر الدم "الأنيميا" إلى التغذية الصحية السليمة مع العلاج الدوائى، لذلك يجب عليهم الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بعنصر الحديد مثل الباذنجان والبامية والملوخية والعسل الأسود والجزر، بالإضافة إلى الجرجير والبقدونس.

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