ممارسة الرياضة تساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع

ممارسة الرياضة تعد أحد الحلول السحرية لخفض ضغط الدم المرتفع دون آثار جانبية، لذلك ينصح بها الأطباء.

> الرقص واليوجا يساعدان على خفض ضغط الدم المرتفع:

> وفقا لتقرير نشر بموقع " webmd"الأمريكى، فإن ممارسة الرياضة تعزز من فعالية دواء ضغط الدم فى حالة تلقى العلاج لارتفاع ضغط الدم بالفعل، ومن الضرورى البحث عن أنشطة رياضية تستمع بها لمدة 30 دقيقة فى اليوم، وإذا كنت لا تستطيع الذهاب للصالات الرياضية، فمن الممكن الرقص أو ممارسة اليوجا أو المشي فى الحدائق العامة. الغوص والسباحة من الرياضات التى تساعد على انخفاض ضغط الدم :

>أشار التقرير إلى أن من الرياضات التى تساعد على انخفاض ضغط الدم، التمارين الرياضية الهوائية، كالغوص أو السباحة و ممارستها لمدة 30 دقيقة.

> ممارسة الرياضة 5 أيام كافية لانخفاض الدم :

>أوضح التقرير بأن ممارسة الرياضة لمدة 5 أيام فى الأسبوع أو أكثر، قد تكون كافيه لانخفاض ضغط الدم بجانب تناول الأدوية التى وصفها الطبيب ، لأنها تجعلها تعمل بشكل أفضل، ويمكن أن تخفض الدم بنسبة تصل إلى 15 نقطة مما تجعل مستوى الدم أكثر أمانا .

شبكةعيونالإخبارية

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