أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وفاة 24 وإصابة 123 شخصاً في حريق بمستشفى جازان العام

Google+ Print
وفاة 24 وإصابة 123 شخصاً في حريق بمستشفى جازان العام وفاة 24 وإصابة 123 شخصاً في حريق بمستشفى جازان العام

    اندلع فجر أمس حريق بمستشفى جازان العام نتج عنه وفاة 25 شخصاً وإصابة 123 شخصاً آخرين بإصابات متفرقة.

نقل الحالات المصابة والحرجة إلى مستشفيات أخرى

وأكد مدير الدفاع المدني بجازان اللواء سعد الغامدي انتهاء حادثة مستشفى جازان ولله الحمد، مبيناً أن الجهات الرسمية تتولى حالياً التحقيق في الحادثة لمعرفة أسبابها، كاشفاً عن مشاركة أكثر من 21 فرقة من الدفاع المدني وسط دعم من محافظات أخرى بعمليات الإطفاء.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، أن عدد الوفيات بلغ 25 حالة فيما بلغ عدد المصابين 123 حالة، وأن 21 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف من الدفاع المدني مدعومة بفرق أمنية وإسعافية وخدمية إطفاء باشرت الحادثة.

وبين القحطاني أن غرفة القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بجازان تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثانية وعشر دقايق، عن وقوع حادثة حريق بمستشفى جازان العام بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء الولادة والحضانة، وتم انتقال أربع فرق من مدينة جيزان، وتم دعمها ب 17 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم من كافة إدارات ومراكز الدفاع المدني بالمنطقة، بالإضافة إلى جميع الجهات الإسعافية والأمنية والخدمية التي شاركت في الحادث، حيث نفذت الفرق عملية إخلاء للموقع والسيطرة على الحادثة.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني أنه تم نقل الحالات المصابة للمستشفيات الخاصة والعامة في المنطقة، مفيداً أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته وأن يكتب الصحة والسلامة للمصابين.

بدوره، وقف وكيل إمارة منطقة جازان د. سعد بن مقرن المقرن على موقع الحريق، وتابع الإجراءات المتخذة جراء اندلاع الحريق وعمليات الإنقاذ، بتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان، وزار المقرن مستشفى العميس الطبي لمتابعة الحالات المرضية التي تم اخلاؤها من مستشفى جازان العام.

وتعود أسباب الحريق بحسب معلومات أولية إلى التماس كهربائي شمل الدور الأول من المستشفى، والذي يتكون من ثلاثة أقسام هي العناية المركزة والحضانة والولادة، وجرى نقل الحالات المصابة والحرجة إلى مستشفيات أخرى بمدينة جازان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية