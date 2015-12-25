الصحة: إجراءات لتفعيل الدور الرقابي لمواجهة الفساد والرشوة

الرياض - محمد الحيدر

نوه مدير عام الادارة العامة للمتابعة بوزارة الصحة فايح بن راجح الجبلي بدعم وتوجيهات وزير الصحة المهندس خالد الفالح لإدارات المتابعة بما يسهم في تفعيل دورها الرقابي بالمناطق والمحافظات الصحية، والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية والتصدي لقضايا الفساد الإداري والمالي، من خلال حزمة من القرارات الإدارية تتمثل في مواجهة السلبيات التي تعوق أعمال الرقابة، وتكليف مدير المتابعة بالإدارات الصحية المعنية من خلال منهجية ثابتة أساسها الشفافية والكفاءة، وإعفاء مدير المتابعة بالإدارات الصحية المعنية من خلال آلية ثابتة، والتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة في كل ما يتعلق بقضايا الشكاوى المالية والإدارية أولاً بأول، وضوابط فصل موظفي وموظفات الوزارة من خلال آلية نظامية محددة، وتنظيم إجراءات التقاضي في قضايا الرشوة والاختلاس والمخالفات الإدارية والمالية. واستعرض الجبلي خلال ورشة العمل، والتي عقدت مؤخراً بحضور 30 متدرباً من العاملين في المتابعة مهام واختصاصات ادارة المتابعة، والهيكل التنظيمي لها كما اطلع المتدربين على الفهرس المعد لإدارات المتابعة التابعة للوزارة، وكذلك دراسة وتقييم الإمكانيات والاحتياجات لإدارة المتابعة في صحة جدة بتطبيق استمارة المؤشرات المعدة لهذا الغرض.