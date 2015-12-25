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حبس سائق وعاطل بتهمة تجارة مخدر الهيروين فى أكتوبر

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حبس سائق وعاطل بتهمة تجارة مخدر الهيروين فى أكتوبر حبس سائق وعاطل بتهمة تجارة مخدر الهيروين فى أكتوبر
قررت نيابة أكتوبر حبس سائق وعاطل لاتجارهما فى الهيروين 4 أيام على ذمة القضية.

كان اللواء خالد شلبى قد تلقى إخطارا يفيد بضبط كل من "محمد.ل"، 35 سنة، سائق، و"علاء.ع"، 38 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، المحكوم عليه والهارب فى قضية (تبديد)، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر وبحوزتهما 150 لفافة بلاستيكية تحوى بداخلها مسحوق "بيج اللون" لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150جم، 300 دولار أمريكى، 160 جنيها مصريا، و3 هواتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.
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