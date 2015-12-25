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"القومية للأنفاق": إعلان الفائز بتنفيذ أعمال حفر مترو إمبابة نهاية يناير

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"القومية للأنفاق": إعلان الفائز بتنفيذ أعمال حفر مترو إمبابة نهاية يناير "القومية للأنفاق": إعلان الفائز بتنفيذ أعمال حفر مترو إمبابة نهاية يناير
أعلن طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم إعلان الشركة الفائزة بتنفيذ الأعمال المدنية وحفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور نهاية يناير المقبل.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شركة فرنسية وأخرى إسبانية تتنافسان على الفوز بهذا المشروع، موضحاً أن تكلفته التقديرية تصل إلى ١٠ مليارات جنيه.

وأضاف أبو الوفا، أنه "تم توقيع العقد التمويلى للشريحة الثانية للقرض الميسر المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى البالغ قيمته 600 مليون يورو"، لافتاً إلى أن قيمة هذه الشريحة 200 مليون يورو، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة 940 مليون يورو، وتقدم وكالة التنمية الفرنسية 300 مليون يورو قرض ميسر، و40 مليون كمنحة.

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