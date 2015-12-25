قوات الاحتلال تطلق النار على الأراضى والمنازل الحدودية شرق قطاع غزة

>أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم (الخميس) الرصاص الحى وقنابل الإضاءة على الأراضى الزراعية ومنازل المواطنين الفلسطينيين جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الشريط الحدودى الفاصل اطلقت النار بشكل كثيف على الاراضى والمنازل شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما اطلقت عشرات قنابل الإنارة فى هذه المناطق.

وأشارت إلى أنه لوحظ حركة نشطة لأليات وجيبات الاحتلال شرق مدينة دير البلح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة.