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بالفيديو – صلاح يوجه رسالة للاعبين المصريين الشباب

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بالفيديو – صلاح يوجه رسالة للاعبين المصريين الشباب بالفيديو – صلاح يوجه رسالة للاعبين المصريين الشباب

وجه محمد صلاح لاعب روما رسالة للاعبين المصريين الشباب مطالبا إياهم بالقتال والحلم لتحقيق ما يتمنوه خلال مسيرتهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لروما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مختصر لصلاح وهو يجيب عن سؤال "ما هي رسالتك للأطفال واللاعبين الشباب في

وأجرى صلاح مقابلة مطولة مع موقع روما الرسمي وسوف يجيب خلالها على أسئلة الجماهير التي أرسلتها طوال الأيام الماضية عبر مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للفريق الإيطالي.

ومن المقرر أن ينشر موقع روما حواره مع صلاح كاملا يوم الجمعة.

أما عن رسالة صلاح للاعبين الشباب فتحدث قائلا:"عليكم أن تحلموا وتثقوا بأنفسكم".

وأضاف"عليكم أن تقاتلوا لتصلوا لأهدافكم، لا ينبغي أن تقولوا لا لست أنا هذا الشخص".

وأتم"عليكم أن تقاتلوا وأنا على يقين بأنكم ستصلون لما تريدون".

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"عليك أن تثق في نفسك حتى تصل إلى ما تريده"لقد أرسلنا جميع أسئلتكم إلى محمد صلاح .. المقابلة الكاملة غداً على موقعنا الرسمي: asroma.com/en

Posted by AS Roma on Thursday, 24 December 2015

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فيديو اليوم السابع

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