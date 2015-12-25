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مرتضى يهاجم طارق يحيى: ' هتشيل ستة.. وأمامك مباراتين وتُقال '

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مرتضى يهاجم طارق يحيى: ' هتشيل ستة.. وأمامك مباراتين وتُقال ' مرتضى يهاجم طارق يحيى: ' هتشيل ستة.. وأمامك مباراتين وتُقال '

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش وذلك في أعقاب تصريح الأخير بأن لاعبي الفريق الأبيض لا يتمتعون بالروح الرياضية.

وفاز طارق يحيى 3-2 على نادي الزمالك في مباراة شهدت احتساب ركلتي جزاء وطرد علي جبر مدافع الفريق الأبيض.

وقال منصور للصحفيين موجها رسالة لطارق يحيى يوم الخميس: "فريق غزل المحلة الذي خسر بخماسية أقوى منك يا طارق يا يحيى".

وأضاف "المحلة فريق محترم مع تحكيم عادل وليس مع شخص حضر ليظلم.. وأقول لك يا طارق يا يحيى ستخسر بسداسية المباراة المقبلة".

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وفاز الزمالك بنتيجة 5-0 على غزل المحلة بعد أيام من خسارته أمام طلائع الجيش.

وتابع "ناقصلك ماتشين وتتكل على الله.. بعدها تدور على نادي تقعد فيه".

ويلعب الجيش مع حرس الحدود يوم 26 ديسمبر ثم يصطدم بغزل المحلة يوم 30 من الشهر ذاته.

وواصل مهاجما "أليس هذا نادي الزمالك الذي صنعك وكنت تجلس فيه وقلت على لاعبيه بعد ذلك لا يملكون روح رياضية؟ منحتك أحمد عيد وعلاء علي ولا أعلم لمصلحة من تهاجم اللاعبين".

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