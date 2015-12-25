أرقام في الجول - طلبة أم عادل جمعة؟ من أحق بالجبهة اليسرى في الزمالك

بعد رحيل جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك توقع الكثيرون اختفاء حمادة طلبة عن موقع الظهير الأيسر لصالح محمد عادل جمعة أو شريف علاء.. لكن ما حدث عكس ذلك.

علاقة فيريرا بطلبة جعلت أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق يقول: "هتوحشنا يا طلبة.. أبوك مشي" بعد رحيل البرتغالي.

لكن في مباراة غزل المحلة بالجولة 10 عاد طلبة للمشاركة في مركز الظهير الأيسر وجلس شريف علاء على مقاعد البدلاء.

وفي وجود عادل جمعة خسر الزمالك 3-2 أمام طلائع الجيش.. ومع عودة طلبة انتصر الأبيض بخماسية وهو ما جعل البعض يقول: "عاد طلبة فعادت الانتصارات".

FilGoal.com يستعرض متوسط أرقام الثنائي مع الزمالك.. والحكم لك، في النهاية.. من الأحق بالجبهة اليسرى؟

أولا) حمادة طلبة

دقة تمرير حمادة طلبة 90% لكن اتجاهها غالبا يكون للخلف.. يرتكب خطأ ضد المنافس بمعدل كل 37 دقيقة.

يحصل على خطأ كل 110 دقيقة.. ويقوم باستخلاص ناجح بمعدل كرة كل 16 دقيقة.

يفقد الكرة بمعدل مرة كل 12 دقيقة. فيما معدل مراوغاته الناجحة في المباراة أثنين فقط.

ثانيا) محمد عادل جمعة

دقة تمرير محمد عادل جمعة 82 %.. يرتكب خطأ ضد المنافس بمعدل مرة كل 143 دقيقة ويحصل على خطأ كل 27 دقيقة.

يقوم باستخلاص ناجح كل 10 دقائق ويفقد الكرة كل ثماني دقائق.. ومعدل مراوغاته 11 مرة ناجحة في المباراة.