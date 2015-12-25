تقرير في الجول - فوتبول مانجر: هذا هو النني في 2022

أصبحت "Football Manager" في الوقت الحالي أكثر من مجرد لعبة فبسببها تحول الكثيرون ممن يلعبوها إلى مدربين في عالم كرة القدم في الواقع بل وغيرت مسيرات بعض اللاعبين أيضا.

وللدليل على ذلك يمكن الإطلاع على تلك التقارير.

تقرير – كيف حولت ""Football Manager" حياة مدرب ناميبيا

فريق أذربيجاني يعين محترف "Football Manager" مدربا

وفي ظل ارتباط محمد النني لاعب خط وسط بازل بالانتقال إلى أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يستعرض FilGoal.com أبرز أرقام المصري حتى عام 2022 وحينها سيكون بلغ من العمر 29 عاما ويلعب في ذلك الوقت مع بورتو.

وذلك سيناريو شبيه لما تقوم به العديد من المواقع العالمية في استعراض مسيرات اللاعبين في المستقبل من خلال تلك اللعبة مثلما حدث مع آنخيل دي ماريا قبل انتقاله من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد.

تقرير تخيلي - ماذا لو استمر دي ماريا في ريال مدريد؟ إنجاز لم يُسبق وأرقام رائعة

فما هي قدرات النني حاليا في ظل وجوده مع بازل وفي عام 2022؟ تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي كالتالي "تقنية، عقلية، وبدنية".

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي القدرات هو 20.

القدرات التقنية

القدرات العقلية

القدرات البدنية

ومن أرقام النني نجد أنه سوف يتحسن كثيرا في المستقبل على جميع الأصعدة.

وأوضحت اللعبة في ملخصها عن النني أن مستقبله الكروي سيكون به تحسنا كبيرا وأن سعره سيرتفع في المقابل.

وسيبلغ سعر النني ما يساوي 13 مليون جنيه إسترليني، لكن أوضح ملخص التقرير عنه أنه يجب الانتظار الفرصة لضمه لأنه يستحق ضمه.