باحث بموسكو: داعش وقطر متورطان فى إسقاط الطائرة الروسية بسيناء

أكد سوجوف نيقولاى الباحث فى معهد الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية، أن المخابرات الروسية تمتلك معلومات جديدة عن أسماء المتورطين فى إسقاط الطائرة الروسية بسيناء، مشيراً إلى أن من ضمن المتورطين فى إسقاط طائرة موسكو تنظيم داعش الإرهابى، بالاشتراك مع بعض الدول فى منطقة الشرق الأوسط، من بينها قطر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المخابرات الروسية ستعلن قريباً عن أسماء المتورطين فى إسقاط الطائرة الروسية بعد قتلهم أو القبض عليهم، مشدداً على أن موسكو لا تريد إعلان أسماء المتورطين منعًا لهروبهم.