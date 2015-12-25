حزب "المؤتمر" يقرر عدم الانضمام لأى ائتلاف تحت قبة البرلمان

قرر المجلس الرئاسى لحزب المؤتمر الذى انعقد، مساء أمس الخميس، الإبقاء على الوضع الحالى للحزب وعدم الانضمام لأى من التحالفات القائمة والاحتفاظ بكافة حقوق الحزب وهيئته البرلمانيه والعمل فى كل ما هو لصالح مصر وأمنها القومى.

وناقش المجلس خلال اجتماعه التحالفات البرلمانية المطروحة على الساحة وما يشمله الأمر من ايجابيات وسلبيات واتخذ قراره بعد التصويت بعدم الانضمام لأى ائتلاف، وجاءت نتيجة الاقتراع بالأغلبية المطلقة بـ19 صوت مقابل 4 أصوات.

كما أجرى المجلس خلال اجتماعه أيضاً تصويتاً على رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بين كلاً من الدكتور "مجدى مرشد" و المستشار "احمد حلمى الشريف"، والذى أسفر عن فوز المستشار "أحمد حلمى الشريف" بالأغلبية كرئيس للهيئه البرلمانيه للحزب بعد جمع نتائج الاقتراع.

وحضر الاجتماع كل من اللواء أمين راضى الأمين العام للحزب، والمهندس حامد الشناوى أمين التنظيم، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب، بينما حضر الاجتماع الربان عمر صميدة رئيس الحزب بصفته مراقباً لأعمال الجلسة.