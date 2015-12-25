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محامى توفيق عكاشة: القاضى تنحى عن محاكمة موكلى فى قضية سب وقذف هشام جنينة

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محامى توفيق عكاشة: القاضى تنحى عن محاكمة موكلى فى قضية سب وقذف هشام جنينة محامى توفيق عكاشة: القاضى تنحى عن محاكمة موكلى فى قضية سب وقذف هشام جنينة
قال خالد سليمان، محامى الإعلامى وعضو مجلس النواب توفيق عكاشة، أن الدائرة 22 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد حلاوة، تنحت عن نظر محاكمة موكله ووالدته مفيدة الفقى والإعلامية حياة الدرديرى، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لاستشعاره الحرج، وذلك فى أولى جلسات المحاكمة التى عقدت أمس الخميس.

وأضاف "سليمان" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أوراق القضية تم إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد آخر ودائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.

يأتى ذلك على خلفية اتهامهم فى الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، ضد عكاشة والمذيعة حياة الدرديرى ووالدة عكاشة، باعتبارها مالكة القناة والمسئولة عن تعويض أخطاء ابنها المذيع بقناتها.

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