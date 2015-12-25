مهاب مميش: 65 مليون طن بضائع عبرت القناة من الاتجاهين خلال شهر نوفمبر الماضى

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال شهر نوفمبر الماضى عبور 65 مليون و417 ألف طن بضائع متنوعة.

وكشفت تقارير إحصائية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب شهدت عبور 32 مليون و96 ألف طن خلال شهر نوفمبر هذا العام، بينما عبرت القناة القديمة فى نفس الشهر من العام الماضى 36 مليون و174 ألف طن بنسبة انخفاض وصلت إلى 11%.

وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت خلال نوفمبر الماضى عبور 33 مليون و321 ألف طن من الجنوب إلى الشمال، بينما عبر من الجنوب إلى الشمال فى نوفمبر 2014 33 مليون و413 ألف طن.

وأضافت التقارير الإحصائية أن إجمالى الحمولات فى القناة من الاتجاهين خلال شهر نوفمبر 2014 وصل إلى 69 مليون و605 ألف طن، بينما إجمالى الحمولات فى الاتجاهين خلال شهر نوفمبر من العام الحالى وصل إلى 65 مليون و417 ألف طن.