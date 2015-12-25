ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص بالقاهرة

ألقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بحيازته 300 قطعة حلوى مولد مجهولة المصدر و حرر محضرا بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل يعمل بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية فى القاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد مجهولة المصدر، وخالية من أى مستندات تفيد بمشروعية حيازتها، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخزن المُتحرَّى عنها، وضبط بداخل المخزن 300 قطعة حلوى مولد مجهولة البيانات وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.