محامى "جبارة": لا طعون أمام محكمة النقض باسم موكلى حتى الآن

أكد النبوى إبراهيم محامى عادل حبارة، أنه لا توجد أى طعون أمام محكمة النقض بـ"اسم حبارة"، وذلك بسبب أنه يرفض التوقيع على طلب الطعن بالنقض بسبب رفضه لسلطان المحكمة عليه - على حد قوله.

وأشار دفاع حبارة، أنه أعد بالفعل مذكرة بالطعن فى الحكم الصادر ضد موكله، و8 آخرين بالإعدام من محكمة جنايات الشرقية دائرة الإرهاب، فى القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور ولحيازتهم مطبوعات وذخيرة وتحريضهم على استهداف رجال الجيش والشرطة. وشمل أمر الإحالة فى القضية رقم 24856 لسنة 2014 جنايات أبو كبير، فى غضون شهر يناير لسنة 2014 بدائرة أبو كبير إلا أنه لم تقدم للمحكمة والقضية المتهم فيها بواقعة اتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أكد على إسماعيل محامى حبارة، فى قضية مقتل جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، أنه ما زال هنالك وقت للتقدم بطعن أمام النقض فى حكم إعدام حبارة، حيث إن المدة القانونية المحددة للطعن بالنقض هى 60 يومًا تنتهى فى 13 يناير المقبل.

ومن جانبه، أكد مصدر قضائى أن النيابة العامة بصدد الطعن على أحكام الإعدام التى حصل عليها حبارة، وذلك طبقًا لنص القانون الذى يحتم على النيابة الطعن فى الأحكام التى تنتهى بالإعدام لضمان حق المتهم فى المرور بجميع مراحل التقاضى.