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برلمان باراجواى يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع "الميركوسور"

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برلمان باراجواى يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع "الميركوسور" برلمان باراجواى يصدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع "الميركوسور"
صرح السفير سامى سالم، سفير لدى أوروجواى والمعتمد سفيرا غير مقيم لدى دولة باراجواى، بأن البرلمان فى باراجواى أنهى الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق النهائى على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركوسور، وبدأ على الفور فى اتخاذ اللازم لإخطار وزارة الخارجية فى باراجواى بهذا الإجراء باعتبار أن الأخيرة هى الدولة المودع لديها الاتفاقية المشار إليها وفقا للمادة (6) من الفصل الخامس من بنود الاتفاقية.

وأضاف السفير فى بيان للخارجية اليوم الخميس، أن الأسبوع الماضى شهد إنهاء كل من أوروجواى و باراجواى إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، التى صدقت عليها أيضا كل من البرازيل ومصر، الأمر الذى يعطى المزيد من الأمل بدخول الاتفاقية حيز النفاذ فى وقت قريب بعد انتهاء اجراءات التصديق فى الدولة الوحيدة المتبقية من الدول الموقعة على الاتفاقية وهى الارجنتين.

ودعا السفير المصرى المعتمد فى اوروجواى وباراجواى، الغرف التجارية فى مصر والجهات المعنية بدعم الصادرات، ورجال الأعمال المصريين بشكل عام للبدء فى الاستعداد بشكل جدى للتعرف عن قرب على أسواق الدول الأعضاء فى تجمع الميركوسور، وترتيب جولات ميدانية بهذه الدول لمعرفة احتياجاتها الفعلية من المنتجات المصرية حتى يكون الجانب المصرى على أهبة الاستعداد للاستفادة من الفرص التجارية التى ستكون متاحة بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و الميركوسور هو أسم تجمع لدول المخروط الجنوبى بأمريكا اللاتينية فى إطار اقتصادى أو بمعنى أصح تكتل اقتصادى تمثل تلك الدول شأنها بذلك شأن رابطة آسيان.. وتتألف هذه الرابطة من الأرجنتين والبرازيل والأوروغواى وباراغواى.
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