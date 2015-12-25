الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل قيادياً من تنظيم داعش بالرمادي

>تمكنت القوات العراقية، اليوم الخميس، من القبض على أحد أمراء تنظيم (داعش) الإرهابى خلال عملية تحرير مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع فرقة المشاة رقم(16) ألقت القبض على أحد أمراء داعش المكنى "أبو بكر" وهو أجنبى الجنسية.

وكانت القوات العراقية المشتركة من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة على أحياء البكر والضباط والأرامل جنوبى مدينة الرمادى وتعمل على الدخول الى منطقة الحوز وصولا الى المجمع الحكومى وسط المدينة.

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