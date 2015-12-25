الوطنية للنفط الليبى: لنا الحق فى تصدير النفط والغاز ونتحمل مسئولية ذلك

قالت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية الموقتة، إنها لها الحق وحدها فى تصدير النفط الخام والغاز الليبى ، وتتحمل كافة المسؤوليات باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بذلك.

وأضافت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الخميس، أنها مستمرة فى اتفاقيات تصدير النفط عبر القناة الرسمية والشرعية وفق القوانين والضوابط والشروط المنصوص عليها قانونًيا، مشيرًة إلى أن الإجراءات المتخذة فى طرابلس سيتم ملاحقتها قانونيًا.

وأشار بيان المؤسسة إلى أن لها حق التصدير أو منعه وكذلك حق الدفاع عن ثروات الشعب الليبي، كما نبهت إلى أن كل من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية ويعد منتهكًا للشرعية.